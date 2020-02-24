24.02.2020 (10:52)

Около 100 школьников вступили в ряды Юнармии в Волгограде

В триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла торжественная церемония принятия школьников в ряды Юнармии.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие роты почетного караула и военный оркестр мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области.

Памятные значки сотне юнармейцев вручили представители Волгоградской городской думы, представители военного комиссариата Волгоградской области, инспекторы группы инспекторов ЮВО, представители воинских частей Волгоградского гарнизона ЮВО и ветераны ВОВ.

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