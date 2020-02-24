24.02.2020 (10:49)

Готовность спецназа ЮВО к выполнению задач определяют на современном комплексе психологического диагностирования

Морально-психологическое состояние и готовность к выполнению специальных задач военнослужащих подразделений спецназа Южного военного округа в Ставрополе оценивают с помощью новейших методик психологического диагностирования на современном автоматизированном рабочем месте военного психолога (АРМ ВП).

Новое программное обеспечение АРМ ВП включает свыше 100 тестовых заданий, оценивающих важнейшие психологические и социально-психологические характеристики военнослужащих.

Комплекс психологического диагностирования основан на методиках оценки работоспособности, выраженности симптомов стресса, депрессии, ситуативной тревоги, включая методики оценки ценностно-мотивационной сферы личности военнослужащего и опросники для оценки нервно-психической устойчивости, личностной тревоги и наличия посттравматических стрессовых расстройств.

Пропускная способность АРМ ВП составляет свыше 30 человек в день. Комплекс предназначен для сопровождения учебно-боевой деятельности войск на основе применения компьютерных технологий психодиагностического обследования, с помощью которых можно быстро проводить психодиагностику личного состава, осуществлять углубленное обследование, выявлять различные взаимосвязи между процессами в воинских коллективах.

Данная программа также применяется для психологической оценки кандидатов при рассмотрении их выдвижения на вышестоящие должности. Она также помогает формировать состав караулов и групп для выполнения специальных задач.

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