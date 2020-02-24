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24.02.2020 (10:23)

Командующий танковой армией ЗВО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества

В Подмосковье командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества. Отметить праздник вместе с фронтовиками собрались офицеры штаба танковой армии, воспитанники Юнармии из регионального отделения Московской области, а также дети и внуки ветеранов-танкистов.

«Боевые традиции, заложенные поколением победителей в сражениях самой страшной войны, продолжают сегодняшние офицеры и солдаты – защитники Отечества, для которых славные подвиги ветеранов – пример в жизни и службе! Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!» – сказал генерал-лейтенант Сергей Кисель.

На торжественном митинге командование армии и руководство Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации возложило цветы к мемориалу «Слава танковой гвардии!» в центре которого –– бюст дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Михаила Катукова.

На выставке были представлены современные образцы боевой и исторической военной техники, вооружения, обмундирования и экипировки стоящего на вооружении танкового объедения. Празднование Дня защитника Отечества завершил концерт.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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