24.02.2020 (09:55)

Участники комбинированного перехода Хабаровск – Москва посетили центр буддийской традиционной сангхи России

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, с конца января совершающие комбинированный переход, который посвящен 75-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне, из Хабаровска в Москву, посетили Иволгинский дацан (центр буддийской традиционной сангхи России).

Для команды была организована экскурсия по буддистским храмам, которые находятся на территории исторического комплекса. После чего единственный в Вооружённых Силах России буддийский священнослужитель, Баир-лама, провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь.

Помимо этого, военнослужащим представилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Феномен истории священнослужителя до сих пор остается загадкой во всем мире и не поддается объяснению.

Кроме того, участники перехода Хабаровск – Москва посетили массовые мероприятия, посвященные празднованию Белого месяца (буддийский Новый год «Сагаалган»), который с размахом в эти дни празднует вся Бурятия. Военнослужащие увидели на главной площади города Улан-Удэ концерт, театрализованные представления городских ансамблей, а также попробовали национальную кухню, которую по традиции готовят на этот праздник.

Также на главной площади Улан-Удэ группа ознакомилась с визитной карточкой города, памятником самой большой в мире «головы Ленина».

28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра. Основным способом передвижения команды в тяжелейшем следовании по остаётся пеший марш с использованием лыж. По окончанию визита в Бурятии, группа продолжит переход по Иркутской области, маршрут будет проходить по берегу самого глубокого в мире озера Байкал.

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