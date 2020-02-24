24.02.2020 (09:29)

В Тверской области оцифрованы документы более 322 тысяч участников Великой Отечественной войны для музея «Дорога памяти»

Сотрудники военного комиссариата Тверской области оцифровали архивные документы более 322 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 300 человек.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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