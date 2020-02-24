24.02.2020 (08:11)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию по военному городку для местных жителей

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для местных жителей по военному городку, которая была посвящена Дню защитника Отечества.

В рамках экскурсии по военному городку, гостей ознакомили с повседневной жизнедеятельностью и бытом военнослужащих ОГРВ ПРРМ, а именно продемонстрировали казарменные помещения, столовую, стрелковый тир, а также инфраструктуру спортивного клуба «Красная Звезда».

В завершении экскурсии всем желающим предоставили возможность записаться в любую спортивную секцию спортивного клуба «Красная Звезда». Спортивный клуб «Красная Звезда» включает в себя такие секции как бокс, дзюдо, рукопашный бой, джиу-джитсу, самбо, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и другие виды спорта.

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