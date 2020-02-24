24.02.2020 (08:04)

Командование Тихоокеанского флота поздравило Владивостокский клуб «Юный патриот Родины» с полувековым юбилеем

Военно-патриотическому клубу Владивостокского городского Дворца детского творчества «Юный патриот Родины» исполнилось 50 лет. Клуб образован 23 февраля 1970 года в городском Доме Пионеров и школьников.

Целями военно-патриотического клуба является создание условий для всестороннего развития молодых людей в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их потенциала, воспитания патриотизма, любви к своему Отечеству, развития качеств, необходимых будущим защитникам Родины. Прививать ребятам любовь и уважение к армии, флоту, к их традициям. Оказывать помощь семье, школе в духовном и физическом развитии детей, подростков.

В1986 году клубу присвоено имя воина-интернационалиста Андрея Левечева.

«Юный патриот Родины» единственный военно-патриотический клуб в России, который при работе с молодёжью сохранил профильность родов войск. В его составе действуют Отряды «Юные друзья морской пехоты», «Юные друзья пограничников», «Юные друзья ВДВ», «Юные друзья летчиков», «Юные друзья гардемаринов», а также юнармейский отряд

Более 600 ребят, которые в разные годы занимались в отрядах клуба отслужили и служат в рядах Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.

Клуб «Юный патриот Родины» - победитель смотра-конкурса «Служить России», дважды участвовал во Всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества».

Торжества по случаю юбилея клуба прошли в Доме офицеров Тихоокеанского флота. Поздравление коллективу и воспитанникам клуба разных лет направил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В приветственном адресе отмечен большой вклад организации в дело патриотического воспитания молодёжи, укрепление профессиональных связей и дружбы со структурами флота.

Слова благодарности высказаны в адрес бессменного руководителя клуба Заслуженного учителя России Галины Киселевой, которая почти все 50 лет бессменно работает в организации.

По окончании торжественной части прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов Тихоокеанского флота.

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