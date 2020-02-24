24.02.2020 (07:56)

В Благовещенске ветераны танкового училища создали уникальный музей

В пригороде столицы Амурской области создан уникальный музей Благовещенского высшего танкового командного Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова (БВТККУ). Музей создан в школе № 23 в посёлка Моховая Падь, где находилось раньше училище. Работу над созданием вели ветераны училища по инициативе преподавателя школы и выпускника военного учебного заведения Сергея Царского.

Всего в музее собрано более 300 экспонатов. Среди ценных экземпляров есть точная копия Боевого знамени БВТККУ с орденскими лентами и орденом Боевого Красного знамени, бюст Героя Советского Союза Дмитрия Комарова, совершившего первый в мире танковый таран фашистского бронепоезда в 1944 году на станции Косые Броды в Белоруссии, сумка героя СССР Георгия Сурнина. Уникальным является представленная в экспозиции Книга почета БВТККУ с 1957 по 1987 годы, в которую занесены выпускники, окончившие училище с золотой медалью.

В музее танкового училища регулярно проходят экскурсии для школьников и военно-патриотических объединений.

Ветераны трепетно сохраняют и берегут память о родном училище. Так около года назад по инициативе ветеранов главный символ БВТККУ - тяжелый танк ИС-3 (Иосиф Сталин), включен в перечень объектов культурного наследия региона. В текущем году спланирована реставрация данного «Памятника героям-танкистам».

Справочно: Танковое училище было образовано в 1941 году в Горьковской (Нижегородской) области. В 1958 году оно было передислоцировано в Благовещенск. В 1965-м стало высшим военным училищем. Выпускники училища сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, 13 человек в этот период стали Героями Советского Союза. В 1999 году училище было расформировано.

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