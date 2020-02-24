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24.02.2020 (07:45)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа Юнармейцы и кадеты поздравили военнослужащих по призыву с Днём защитника Отечества.

В Хабаровском крае  воспитанники движения Юнармия и ученики кадетских школ поздравили защитников Отечества с профессиональным праздником Днём защитника Отечества.

На прошедшем мероприятии Юнармейцы и кадеты дружным коллективом выступили с поздравительной программой в соединениях и воинских частях  армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ребята предоставили обширную творческую программу: выступили с концертами, на которых в их исполнении прозвучали песни военных лет разных эпох, станцевали и прочитали патриотические стихотворения о защитниках Родины.

Кроме того, ребята подарили военнослужащим по призыву сладкие подарки и художественную литературу в рамках акции "Посылка солдату".

Много тёплых слов было высказано в адрес военнослужащих по призыву.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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