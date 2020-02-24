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24.02.2020 (07:29)

Военнослужащие ВВО провели с юнармейцами Амурской области военно-патриотическую игру «Призывники Амура»

В Амурской области состоялся слет активистов военно-патриотических движений региона. Активную роль в организации и проведении игры «Призывники Амура-2020»  выполнили военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа.

Программа игры состояла из огневой подготовки, силовых упражнений, элементов военно-прикладных видов спорта и комплекса ГТО. Ребята также соревновались в знании истории Великой Отечественной войны и освоения Дальнего Востока русскими казаками.

Всего в мероприятии приняли участие 150 школьников из большинства районов Амурской области. В результате упорной борьбы победу одержали юнармейцы из ВПК «Космодром Восточный» из г. Циолковский.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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