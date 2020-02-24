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24.02.2020 (07:20)

В соединение связи Приморского общевойскового объединения ВВО пришла «Посылка солдату»

В рамках акции «Посылка солдату» дети посетили соединение связи Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

«Посылка» войнам связистам собиралась силами детей, воспитателей и родительского комитета детского сада № 30 с. Борисовка Приморского края. Военнослужащим воспитанники детского сада нарисовали поздравительные открытки ко Дню Защитника Отечества, а также доставили наборы для чаепития.

Акция «Посылка солдату» приурочена ко Дню Защитника Отечества. Она служит для того чтобы военнослужащие проходящие военную службу по призыву, несущие службу вдали от дома чувствовали, что про них не забыли, их любят и ждут.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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