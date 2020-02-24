24.02.2020 (06:30)

«Армейский запас-2020» прошел в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа

В соединении управления Приморской общевойсковой армии ВВО дислоцируемом в г. Уссурийск завершился первый этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы «Армейский запас-2020», который проводился в рамках подготовки и формирования команды для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».

В конкурсе от соединения принимало участие около 10 единиц полевых кухонь КП-130 и КП-20, а также порядка 40 военнослужащих из числа подразделений материально-технического обеспечения. Готовые блюда оцениваются по внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции, полновесности калорийности порций.

Победители будут бороться за место в сборной команде объединения на армейском этапе конкурса «Армейский запас-2020», который состоится с 1 по 20 марта.

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