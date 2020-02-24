Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.02.2020 (06:30)

«Армейский запас-2020» прошел в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа

В соединении управления Приморской общевойсковой армии ВВО дислоцируемом в г. Уссурийск завершился первый этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы «Армейский запас-2020», который проводился в рамках подготовки и формирования команды для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».

В конкурсе от соединения принимало участие около 10 единиц полевых кухонь КП-130 и КП-20, а также порядка 40 военнослужащих из числа подразделений материально-технического обеспечения. Готовые блюда оцениваются по внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции, полновесности калорийности порций.

Победители будут бороться за место в сборной команде объединения на армейском этапе конкурса «Армейский запас-2020», который состоится с 1 по 20 марта.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Участники уникального комбинированного перехода Хабаровск-Москва посетили центр Буддийской традиционной Сангхи России
Участников перехода Хабаровск-Москва в Улан-Удэ встретил ветеран уникального пробега Байкал-Москва 1985 года
Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие традиционном Владивостокском полумарафоне
На Тихоокеанском флоте отмечают День Защитника Отечества

Метки:
МТО , Восточный военный округ , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false