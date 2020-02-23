23.02.2020 (21:00)

В Кремле состоялась презентация Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

Сегодня в Государственном Кремлевском Дворце в рамках торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, развернута тематическая экспозиция Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Выставка организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе работы выставки проводилась открытая регистрация гостей и участников на предстоящий Форум. На экспозиции была предоставлена возможность узнать историю развития Форума, его основные результаты и показатели, а также условия участия в нем. Тематическую экспозицию посетили более 1600 человек.

Министерством обороны Российской Федерации, начиная с 2015 года, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» ежегодно проводится Международный военно-технический форум «АРМИЯ».

Форум является одной из крупнейших мировых площадок для проведения выставок вооружения, военной и специальной техники и включает обширную программу демонстрационных и научно-деловых мероприятий.

Очередной, шестой по счету Форум пройдет с 23 по 29 августа 2020 г.

Его отличительной особенностью станет совместное проведение с Армейскими международными играми - с наиболее зрелищной их частью – конкурсом «Танковый биатлон».

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