23.02.2020 (20:18)
Десантники Псковского соединения ВДВ преклонились к главной иконе Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас нерукотворный»
В ночь с 21 на 22 февраля с. г. в Псков прибыла главная икона Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».
23 февраля порядка 1000 военнослужащих Псковского соединения ВДВ преклонились к иконе в Свято-Троицком соборе в городе Пскове. Церемония проходила с 11 до 14 часов под руководством командиров подразделений и их заместителей по военно-политической работе.
Все родственники военнослужащих и жители города до 3 марта могут поклонится иконе «Спас нерукотворный», которая будет находиться в «Троицком соборе» Кремля города Пскова.
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