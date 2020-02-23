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23.02.2020 (20:12)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли на Флотской набережной в городе Пскове

Накануне 23 февраля 2020 года на набережной «Флотской славы» реки Великой прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В ходе торжественного мероприятия 4 военнослужащих дивизии были награждены государственной наградой медалью Жукова, в торжественной обстановке вручено 2 очередных воинских звания старшего офицерского состава, почетные грамоты.

От властей города, военнослужащим были вручены памятные подарки и грамоты. Командиру 104 гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка вручен сертификат от имени президента книжного Союза Российской Федерации Сергея Степашина и генерального директора книжного издательства «ВЕЧЕ» Леонида Палько на пополнение книжного фонда.

От лица губернатора военнослужащих поздравил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, также благодарственные слова за ратную службу выразила  глава  города Пскова Елена Полонская и вручила памятные подарки.

Мероприятие продолжило попурри сводного оркестра и показательные выступления разведчиков соединения.

Торжество закончилось концертом художественных коллективов соединения и города.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Торжественные церемонии
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