23.02.2020 (19:59)

Хоккеисты штаба и управления Северного флота выиграли блиц-турнир

Сегодня на Северном флоте завершился блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественная церемония закрытия состоялась на хоккейной площадке Спортивного центра морской и физической подготовки в городе Североморск под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Перед церемонией закрытия соревнований прошел финальный поединок, в котором встретились команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» и команда штаба и управления Северного флота «К-21». В упорной борьбе победила «К-21» со счетом 4:2 и стала победителем турнира.

Третье место в турнире заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

В блиц-турнире, стартовавшем вчера, приняли участие 5 команд объединений, соединений и кораблей.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоялась сразу после финальной игры. Медали и кубки хоккеистам вручил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил всех участников турнира за интересные игры и волю к победе, а болельщиков – за горячую поддержку своих команд.

В номинации лучший нападающий награжден игрок команды «К-21» Денис Ольков, лучшим вратарем турнира признан Евгений Комаров из «Грозы», лучшим защитником игрок команды «Альбатрос» Андрей Поляков. В номинации «Золотой свисток» награжден Андрей Селянский, как лучший судья турнира. Болельщики команды «Ракета» были признаны самыми активными, за что получили приз в номинации «Лучшая команда болельщиков».

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