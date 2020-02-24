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24.02.2020 (09:07)

Стадион Черноморского флота готовится к масштабной реконструкции

На стадионе Черноморского флота (ЧФ) в ближайшее время начнётся масштабная реконструкция, как самой спортивной площадки, так и прилегающей территории.

В рамках реконструкции к 2022 году стадион планируется превратить в современный легкоатлетический комплекс с футбольным полем, 400-метровой беговой дорожкой по кругу и трёхъярусной трибуной на 2,2 тысячи мест со спортзалом под ней.

Впервые рядом с обновлённым стадионом согласно проекту планируется к постройке ледовая арена и теннисный корт, что позволит расширить возможности для занятий различными видами спорта круглый год.

После окончания строительства планируется использование стадиона не только в интересах Министерства обороны, но и для развития физкультуры и спорта в Севастополе и Республике Крым.

Справочно:

Старейший в Севастополе стадион был построен в 1949 году и в настоящее время является стадионом Крымской военно-морской базы Черноморского флота. В течение календарного года военнослужащие всех соединений и частей флота сдают на этом стадионе нормативы по физической подготовке.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Спорт
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