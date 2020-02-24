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24.02.2020 (09:00)

Корабли Черноморского флота успешно сдали вторую курсовую задачу

Экипажи кораблей Черноморского флота успешно сдали вторую курсовую задачу - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», которая является завершающим этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению.

В ходе мероприятий боевой подготовки моряки провели практические артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, а также различные корабельные учения и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, по борьбе за живучесть корабля в море и всесторонней обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Следующим этапом боевой подготовки экипажей кораблей и катеров ЧФ станет выполнение задач по предназначению в Чёрном и Средиземном морях, как одиночно, так и в составе однородных и разнородных корабельных тактических групп.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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