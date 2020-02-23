23.02.2020 (19:05)

Командование Северного флота возложило цветы к памятнику Защитникам Советского Заполярья в Североморске

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске на Приморской площади состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику Защитникам Советского Заполярья. Торжественное мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева, в нем приняли участие члены военного совета и военнослужащие гарнизона.

Во всех гарнизонах Северного флота состоялись торжественные мероприятия посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В береговых частях прошли построения с выносом боевых знамён. Командиры частей поздравили личный состав с праздником и поощрили лучших военнослужащих. На боевых кораблях и судах обеспечения флота помимо Андреевского и Государственного флагов были подняты флаги расцвечивания.

В городе-герое Мурманске, городе воинской славы Полярном, главной базе Северного флота Североморске, на Беломорской военно-морской базе в Северодвинске и в других гарнизонах флота состоялись строевые прогулки военнослужащих по главным улицам городов в сопровождении оркестров. Также воины-североморцы почтили память доблестных предшественников – защитников Заполярья возложением венков и цветов к воинским памятникам.

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