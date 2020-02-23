23.02.2020 (18:55)

В День защитника Отечества в Самаре прошла акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»

В День защитника Отечества в Самаре прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – Твой выбор!».

«В ходе акции, которая прошла на набережной Волги, пункт отбора на военную службу по контракту посетило около 500 человек, а более 200 участников обратились за необходимой информацией о поступлении на военную службу по контракту», - сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Асфан Валеев.

Специалисты мобильного пункта набора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие смогли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

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