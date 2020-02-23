23.02.2020 (18:02)

День защитника Отечества на боевых постах встретили 500 боевых расчётов РВСН

День защитника Отечества на боевых постах встретили 500 боевых расчётов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Военнослужащие несут дежурство в постоянной готовности к выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тыс. человек.

В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние оружия, поддерживать его в готовности.

Заступление на боевое дежурство началось по традиции с проведения торжественных ритуалов развода дежурных сил с исполнением Государственного гимна России. Командиры соединений и частей поздравили своих подчинённых, заступающих на боевое дежурство, по громкоговорящей связи.

Во всех военных городках РВСН сегодня проходят праздничные мероприятия, торжественные построения и шествия.

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