24.02.2020 (02:00)

В командовании дальней авиации завершается месячник сплочения воинских коллективов

В рамках мероприятия особое внимание уделяется личному составу всех категорий и семьям военнослужащих. В ходе месячника проводятся уроки мужества с будущими защитниками, их знакомят с вооружением, военной техникой и бытом военнослужащих, а также проходятся мероприятия военно-патриотической и спортивно-массовой направленности.

Так в начале месячника в гарнизоне Оленегорск прошел традиционный XXIV областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Гран-при конкурса в номинации «Солисты» получил военнослужащий дальней авиации старший лейтенант Роман Захарцев. Участие в фестивале песни приняли и другие военнослужащие: вокальный ансамбль «Северный ветер» - 3 место в номинации «Ансамбли» и в номинации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» вторым призером стал рядовой роты Максим Селезнёв.

В гарнизоне Украинка, в рамках месячника сплочения воинских коллективов, состоялась лыжная гонка «Лыжня России – 2020». Участие в пробеге, приуроченном году воинской славы и празднованию 75 годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне, приняли военнослужащие и члены их семей, юнармейские отряды и желающие местные жители. Призеры «Лыжни России – 2020» были поощрены памятными медалями и кубками.

На протяжении всего месяца с военнослужащими проводится работа, направленная на повышение правовой и финансовой грамотности: «Правовой час», «Неделя правовых знаний», «Единый день правовых знаний», встречи с командным составом, вечера вопросов и ответов, собрания жен военнослужащих и многие другие. Организовываются также и совместное посещение военнослужащими и членами их семей музеев, концертных программ, театров.

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