24.02.2020 (01:00)
В объединении ПВО-ПРО ВКС прошел масштабный тренинг с военнослужащими центра управления
В Московской области на базе Центра управления объединения противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил в рамках месячника сплочения воинских коллективов прошел психологический тренинг «Когда мы едины — мы непобедимы».
В мероприятии приняли участие около 70 военнослужащих по призыву, а также руководящий состав Центра управления.
Участники разделились на команды, придумали название, девиз и эмблему.
В первом конкурсе «Арт-зима» группы, вооружившись краской и фантазией, изобразили свои эмблемы на снегу. По готовности команды вставали на лыжи и убывали на линию старта. На лыжной трассе участников ожидали конкурсы на смекалку, работу в команде и преодоление препятствий.
После финиша команды убывали на пункт обогрева. Команды, занявшие призовые места, были награждены соответствующими призами.