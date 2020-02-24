24.02.2020 (01:00)

В объединении ПВО-ПРО ВКС прошел масштабный тренинг с военнослужащими центра управления

В Московской области на базе Центра управления объединения противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил в рамках месячника сплочения воинских коллективов прошел психологический тренинг «Когда мы едины — мы непобедимы».

В мероприятии приняли участие около 70 военнослужащих по призыву, а также руководящий состав Центра управления.

Участники разделились на команды, придумали название, девиз и эмблему.

В первом конкурсе «Арт-зима» группы, вооружившись краской и фантазией, изобразили свои эмблемы на снегу. По готовности команды вставали на лыжи и убывали на линию старта. На лыжной трассе участников ожидали конкурсы на смекалку, работу в команде и преодоление препятствий.

После финиша команды убывали на пункт обогрева. Команды, занявшие призовые места, были награждены соответствующими призами.

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