23.02.2020 (17:10)

Главком ВМФ России Адмирал Евменов принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ и Военного учебно-Научного центра ВМФ в День защитника Отечества возложили цветы и венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади победы города на Неве.

Память воинов и жителей города, отстоявших Ленинград от фашистских захватчиков, участники церемонии почтили минутой молчания.

В этот день цветы и венки к скульптурной композиции «Победители» мемориала возложили Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе, делегация Государственной Думы, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, курсанты высших военных учебных заведений, представители ветеранских и общественных организаций, школьники и жители города.

Александр Беглов также возложил букет цветов к скульптурной группе «Блокада».

В памятном зале губернатор Санкт-Петербурга и Главком ВМФ ознакомились с экспозицией графики архитектора-художника Якова Рубанчика «Они не пройдут!», которая организована при поддержке Комитета по культуре и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Глава города вручил 12 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Состоялось чаепитие.

Всего в этом году юбилейные медали получат 104 тысячи петербургских ветеранов.

Ранее, накануне Дня Защитника Отечества, в адрес экипажей боевых кораблей ВМФ России, выполняющих задачи военно-морского присутствия в дальней океанской и морской зонах, направлена поздравительная телеграмма Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова.

Поздравление направлено в адрес военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, отряда кораблей Балтийского флота во главе со сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», выполняющего задачи в Аравийском море, в адрес океанографических исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», находящихся в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

В своем поздравлении Главнокомандующий ВМФ выразил уверенность, что экипажи кораблей и судов и далее с честью будут выполнять задачи, которые стоят перед океанским Военно-Морским Флотом нашей страны.

Адмирал Николай Евменов, поздравляя военных моряков, подчеркнул, что «ВМФ России сегодня является всеширотным океанским флотом, способным эффективно выполнять в задачи в составе межфлотских группировок и на межвидовом уровне. Профессионализм и практический опыт российских военных моряков позволяет грамотно эксплуатировать самую современную технику и корабли. Надводные корабли, подводные силы, береговые войска, морская пехота и морская авиация могут решать задачи любого уровня сложности»



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