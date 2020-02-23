23.02.2020 (16:56)

В парке «Патриот» состоялась российско-монгольская выставка «Все для фронта, все для Победы»

23 февраля 2020 г. в парке «Патриот» проведена российско-монгольская выставка «Все для фронта, все для Победы», посвященная помощи Монголии, оказанной Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В мероприятии, прошедшем под эгидой руководства парка «Патриот», приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Российской Федерации Дуламсурэн Даваа, Аппарат военного атташе при Посольстве Монголии в России, директор Музея монгольского воинства, а также представители Минобороны России, Общества российско-монгольской дружбы и родственники участников Великой Отечественной войны.

Представитель Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России зачитал приветственное слово заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А.В.Фомина, адресованное участникам и гостям выставки.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере и было направленно на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях в свете предстоящего празднования юбилея – 75-летия Великой Победы.

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