23.02.2020 (16:08)

В Уфе провели мини-парад для 102-летнего героя-фронтовика

В Уфе в День защитника Отечества провели мини-парад во дворе 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Каримовича Нагаева.

Поздравить кавалера высших орденов Советского Союза пришли представители Центрального военного округа, руководители республики, ветераны и общественные деятели, жители города.

Чтобы посмотреть личный парад ветеран согласился спуститься к подъезду. Более 150 военнослужащих, кадет и юнармейцев под военный оркестр в составе 7 коробок прошли перед фронтовиком парадным строем. Они также коллективно поздравили его с Днем защитника Отечества и исполнили военные песни.

В ходе праздника Глава Башкирии Радий Хабиров также вручил ветерану первый экземпляр нового ордена республики - Орден командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Нагаев Мугин Каримович - кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды. Весь боевой путь прошел в составе 12 Башкирской кавалерийской дивизии. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах. В боях под Берлином был ранен. Войну закончил в звании гвардии капитана.

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