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23.02.2020 (15:46)

На Черноморском флоте прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

В Севастополе и Симферополе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Накануне 23 февраля в драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренёва в Севастополе прошло торжественное собрание, в ходе которого командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих гарнизона с праздником, лучшим военнослужащим флота были вручены благодарности и памятные подарки от командования ЧФ, руководителей законодательной и исполнительной властей Севастополя.

В День защитника Отечества, командующий ЧФ совместно с руководителями органов местного самоуправления и ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил возложили венки и цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

В Симферополе в рамках торжественных мероприятий для жителей и гостей столицы Республики Крым был организован статический показ военной и специальной техники, стоящей на вооружении Армейского корпуса Черноморского флота.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества завершатся праздничным салютом, который будет дан в 21:00 по московскому времени в небе над акваторией Севастопольской бухты из трёх фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля «Камаз». Для звукового сопровождения салюта прозвучат холостые залпы из 122-мм гаубиц Д-30.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Праздники
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