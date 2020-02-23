23.02.2020 (15:43)

Участники уникального комбинированного перехода Хабаровск-Москва посетили центр Буддийской традиционной Сангхи России

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, совершающие с конца января комбинированный переход из Хабаровска, который посвящен 75-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне, посетили Иволгинский дацан (центр Буддийской традиционной Сангхи России).

Для команды была организована экскурсия по буддистским храмам, которые находятся на территории исторического комплекса. После чего единственный в Вооружённых силах России буддийский священнослужитель - Баир-лама провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь.

Помимо этого, военнослужащим представилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Феномен истории священнослужителя до сих пор остается загадкой во всем мире и не поддается объяснению.

Кроме того, участники перехода Хабаровск - Москва посетили массовые мероприятия, посвященные празднованию Белого месяца (Буддийский Новый год «Сагаалган»), который с размахом в эти дни празднует вся Бурятия.

Военнослужащие увидели на главной площади города Улан-Удэ концерт, театрализованные представления городских ансамблей, а также попробовали национальную кухню, которую по традиции готовят на этот праздник.

Также в Улан-Удэ группа ознакомилась с комплексом «партизанская деревня».

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Основным способом передвижения команды в тяжелейшем следовании по остаётся пеший марш с использованием лыж.

По окончанию визита в Бурятии, группа продолжит переход по Иркутской области, маршрут будет проходить по берегу самого глубокого в мире озера Байкал.

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