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23.02.2020 (15:20)

Командование Балтийского флота приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

В День защитника Отечества митинг и церемония возложения венков и цветов состоялись на братской могиле в г. Гусеве Калининградской области. В нем приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота, ветераны-фронтовики, труженики тыла, представители администрации Гусева, общественных организаций, юнармейцы, школьники и горожане. Возложив цветы, участники митинга почтили погибших минутой молчания. Салютная группа роты почетного караула отдала честь павшим на полях сражений тремя залпами из стрелкового оружия.

В Калининграде у мемориала 1200-м воинам-гвардейцам состоялось торжественное возложение венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие представители Балтийского флота, ветераны Великой Отечественной войны, жители Калининграда, представители общественных организаций. После исполнения государственного Гимна Российской Федерации военнослужащие Калининградского гарнизона прошли торжественным маршем, демонстрируя слаженность и воинскую выправку.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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