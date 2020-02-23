23.02.2020 (21:10)

Свыше 10 тыс. фейерверочных изделий украсили небо столицы в честь Дня защитника Отечества

В ознаменование Дня защитника Отечества военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа украсили ночное небо столицы по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме.

Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, было выпущено свыше 10 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, произведя 30-ю залпов на Поклонной горе и вызвав восхищение тысяч москвичей и гостей города, пришедших на салют.

Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

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