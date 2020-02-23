23.02.2020 (14:47)

В Саратовском соединении дальней авиации прошло празднование Дня защитника Отечества

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Мероприятия прошли в городском доме культуры «Дружба».

После торжественного построения личного состава дивизии состоялось награждения наиболее отличившихся военнослужащих соединения.

В завершении мероприятия прошел праздничный концерт.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и члены семей, ветераны дальней авиации, представители движения Юнармия, местной администрации и общественных организаций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице