23.02.2020 (14:47)
В Саратовском соединении дальней авиации прошло празднование Дня защитника Отечества
В Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
Мероприятия прошли в городском доме культуры «Дружба».
После торжественного построения личного состава дивизии состоялось награждения наиболее отличившихся военнослужащих соединения.
В завершении мероприятия прошел праздничный концерт.
В мероприятии приняли участие военнослужащие и члены семей, ветераны дальней авиации, представители движения Юнармия, местной администрации и общественных организаций.
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