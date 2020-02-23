23.02.2020 (14:45)

Члены Коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Члены Коллегии Минобороны России во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в память о погибших защитниках Отечества.

В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ - члены коллегии Минобороны России и ветераны. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят сегодня во всех военных гарнизонах.

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