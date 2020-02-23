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23.02.2020 (14:11)

Российские юнармейцы в Таджикистане сдали нормативы по физической подготовке

Российские юнармейцы средней общеобразовательной школы № 4 Министерства обороны РФ в Таджикистане сдали нормативы по физической подготовке.

На школьном стадионе ученики сдали нормативы по метанию учебных гранат на дальность, челночному бегу, бегу на тридцати и шестидесятиметровую дистанции, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, подъему туловища из положения лежа на спине. Помимо этого, с ребятами были проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи. Особым энтузиазмом отличились воспитанники младших классов, так как они впервые принимали участие в мероприятии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ , Таджикистан , Военно-патриотическое воспитание
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