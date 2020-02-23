23.02.2020 (14:07)

В Сибири завершился первый отборочный этап конкурса «Воздушный контроль» среди расчетов БПЛА 41 армии ЦВО

Первый отборочный этап всеармейского конкурса «Воздушный контроль» на лучший расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) среди военнослужащих подразделений БпЛА 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) завершился в Сибири.

Состязание состоялось на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва. В них приняли участие 10 расчетов комплексов БпЛА «Орлан-10», «Элерон-3», «Застава». В ходе отборочного этапа участники соревнований продемонстрировали свои знания в теоретической части конкурса, а также выполнили норматив по развертыванию комплекса. В практической части специалисты БпЛА отработали учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению целей при проведении воздушной разведки, корректировке огня, а также посадке беспилотника в заданную точку. Отработка практических действий проходила днем и ночью.

Лучшие расчеты БпЛА продолжат борьбу в отборочном этапе армейских состязаний. В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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