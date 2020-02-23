23.02.2020 (13:56)

Личный состав ЦВО принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у монумента Славы в Новосибирске

Личный состав 41 общевойсковой армии принял участие в торжественном возложении венков и цветов к Вечному огню монумента Славы памятнику сибирякам – участникам Великой Отечественной войны в Новосибирске

На торжественном мероприятии приняли участие командующий 41 общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев, личный состав новосибирского гарнизона со своими семьями, ветераны Вооруженных Сил РФ, представители силовых структур, руководство области и города, представители «Юнармейских» организаций области, а также другие жители и гости столицы Сибири.

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем возложили цветы и венки к Вечному огню монумента Славы.

Торжественное мероприятие по возложению венков и цветов к Мемориалу Славы приурочено ко Дню защитника Отечества, которое ежегодно отмечается 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

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