23.02.2020 (13:44)

Военнослужащие 201 ВБ провел урок мужества с учащимися школы № 37 города Душанбе

Председатель совета ветеранов 201 ВБ Адубрашид Рахманов провел урок мужества с подрастающим поколением учащихся школы № 37 города Душанбе и рассказал про вклад советского народа Таджикистана в тылу в годы Великой Отечественной войны, а вокалисты ансамбля "Южный Форпост" исполнили всем известные композиции времен ВОВ.

После урока мужества ансамбль 201 военной базы выступил с праздничной программой для всех собравшихся гостей, в числе которых были: представители МО РТ, председатель совета ветеранов воинов - интернационалистов, председатель совета ветеранов 201 ВБ, а также преподавательский состав и ученики СОУ № 37.

По итогу мероприятия, которое было приурочено к 27 годовщине образования Вооруженных Сил Республики Таджикистан, российские военнослужащие наградили всех присутствующих памятными подарками с символикой 201 РВБ.

Директор школы Ашурби Каримова поблагодарила командование 201 военной базы за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и выразила уверенность в дальнейшем совместном сотрудничестве.

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