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23.02.2020 (13:01)

Военнослужащие 201 Военной базы в Таджикистане поздравили ветерана соединения

Военнослужащие 201 военной базы во главе с начальником военной полиции подполковником Алексеем Тульским поздравили и пожелали долгих лет жизни ветерану соединения, полковнику в отставке Сабирову Ахмаджону Насыровичу.

Полковник Ахмаджон Сабиров являлся первым штатным комендантом 201 мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии, начав службу в далеком 1982 году. В 1989 году ввели должность коменданта дивизии, которую и занял Ахмаджон Насырович, уйдя на пенсию в 2006 г.

Подполковник Алексей Тульский сказав теплые слова ветерану соединения, вспомнив о былых временах, поблагодарил за оставленный опыт и вручил цветы, письмо благодарности от командования базы и военной полиции, а также подарок.

Ахмаджон Насырович, в свою очередь, поблагодарил российских военнослужащих, пожелал им удачи во всех начинаниях и высказал надежду на встречи в будущем.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Военная база , Таджикистан
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