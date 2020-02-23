23.02.2020 (13:31)
В Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы
Сегодня в Самаре в честь Дня защитника Отечества прошло возложение цветов и венков к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.
В торжественном мероприятии принял участие командующий 2-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и руководство Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители общественных организаций, юнармейцы и жители города. Память погибших воинов почтили минутой молчания.
Возложение завершилось торжественным прохождением нескольких коробок, состоящих из военнослужащих и юнармейских отрядов региона.
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)