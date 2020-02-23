23.02.2020 (13:22)

Участников перехода Хабаровск-Москва в Улан-Удэ встретил ветеран уникального пробега Байкал-Москва 1985 года

Среди тех, кто встретил военнослужащих-участников многодневного перехода Хабаровск-Москва, в гостеприимной Бурятии в городе Улан-Удэ, стал ветеран и лидер, сверхмарафонского легкоатлетического перехода строителей БАМа « Байкал-Москва», Алексей Васильевич Притчин.

Тот уникальный переход проходил в 1985 году под девизом «БАМ-магистраль Мира» и был посвящен 40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, Пробег и по сей день не имеет аналогов в истории отечественного и мирового спорта.

Стартовав 30 марта в городе Северобайкальск и преодолев порядка 6 тысяч километров, 15 участников сверхдальнего пробега прибыли в Москву, где на площади Дружбы состоялся торжественный митинг. С собой спортсмены перенесли капсулы с байкальской землей. Одна из них была установлена на родине В.И. Ленина в городе Ульяновске, а другая предназначалась для Мемориала Победы в Москве.

По маршруту пробега проводились митинги, встречи с ветеранами войны и труда, местными жителями. На отдельных этапах пробега марафонцев сопровождало более 10 тысяч любителей спорта. За время пробега собрано более 100 тысяч подписей под Воззванием БАМовцев за мир.

Справочно:

Алексей Васильевич Притчин родился в 1946 году в Бичурском районе Бурятии в семье служащих. После окончания Сельскохозяйственного института в городе Улан-Удэ и Иркутского Государственного университета работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали. За более чем 35-летний стаж работы на строительстве БАМа занимался научной, проектной, просветительской, комсомольской, партийной деятельностью. Вел работу по социально-экономическим вопросам, культурному, спортивному досугу строителей БАМа, курировал образование трудящихся, молодежи и студентов в Северобайкальском районе Республики Бурятия. В 1985 году возглавил легкоатлетический марафон «Байкал-Москва». В дальнейшем продолжил административную, культурно-досуговую и хозяйственную деятельность в районах северного Байкала. Ветеран социалистического труда, Заслуженный работник культуры Республики Бурятия, Мастер спорта СССР, Ветеран БАМа. Проживает вместе с семьей в городе Улан-Удэ. Ведет активный образ жизни и не остается в стороне от социально важных и культурно-массовых мероприятий проводимых в Республике Бурятия.

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