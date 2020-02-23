23.02.2020 (12:21)
Командование Военной академии ГШ ВС РФ поздравило ветеранов, слушателей, преподавателей, ученых и гостей вуза с Днем защитника Отечества
Командование Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поздравило ветеранов, слушателей, преподавателей, ученых и гостей вуза с Днем защитника Отечества.
С докладом по истории празднования 23 Февраля выступил первый заместитель начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич. Продолжил официальную часть председатель совета ветеранской организации генерал-полковник в отставке Валерий Третьяков. Руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил отличившимся государственные и ведомственные награды, пожелав сотрудникам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
По завершении торжественного собрания в клубе академии состоялся праздничный концерт.
Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью знаками отличия зарубежных стран.