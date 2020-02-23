23.02.2020 (12:21)

Командование Военной академии ГШ ВС РФ поздравило ветеранов, слушателей, преподавателей, ученых и гостей вуза с Днем защитника Отечества

Командование Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поздравило ветеранов, слушателей, преподавателей, ученых и гостей вуза с Днем защитника Отечества.

С докладом по истории празднования 23 Февраля выступил первый заместитель начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич. Продолжил официальную часть председатель совета ветеранской организации генерал-полковник в отставке Валерий Третьяков. Руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил отличившимся государственные и ведомственные награды, пожелав сотрудникам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

По завершении торжественного собрания в клубе академии состоялся праздничный концерт.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью знаками отличия зарубежных стран.

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