Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.02.2020 (12:21)

Командование Военной академии ГШ ВС РФ поздравило ветеранов, слушателей, преподавателей, ученых и гостей вуза с Днем защитника Отечества

Командование Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поздравило ветеранов, слушателей, преподавателей, ученых и гостей вуза с Днем защитника Отечества.

С докладом по истории празднования 23 Февраля выступил первый заместитель начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич. Продолжил официальную часть председатель совета ветеранской организации генерал-полковник в отставке Валерий Третьяков. Руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил отличившимся государственные и ведомственные награды, пожелав сотрудникам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

По завершении торжественного собрания в клубе академии состоялся праздничный концерт.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью знаками отличия зарубежных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Армении военнослужащие ЮВО отпраздновали День защитника Отечества
Дежурные силы военной полиции и ВАИ обеспечивают безопасность и порядок в гарнизонах БФ в праздничные дни
Уральские танкисты вышли на учения в преддверии Дня защитника Отечества
На Балтийском флоте состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

Метки:
Военная академия , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false