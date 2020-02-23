23.02.2020 (12:12)
Офицеры ЮВО провели уроки мужества для школьников в Волгограде
Офицеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Дня защитника Отечества провели уроки мужества в четырех школах Волгограда для учащихся начальных классов.
Офицеры рассказали школьникам о Героях Советского Союза Лене Голиковой, Алексее Маресьеве, Николае Гастелло, Зине Портновой, а также героических поступках молодой гвардии, юных защитников Вани Андрианова, Саши Круглякова, Миши Богданова и многих других.
Школьники под руководством своих учителей подготовили для гостей интересные доклады об исторических фактах Сталинградской битвы.
Завершились уроки просмотром документального фильма об истории Южного военного округа.
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