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23.02.2020 (12:12)

Офицеры ЮВО провели уроки мужества для школьников в Волгограде

Офицеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Дня защитника Отечества провели уроки мужества в четырех школах Волгограда для учащихся начальных классов.

Офицеры рассказали школьникам о Героях Советского Союза Лене Голиковой, Алексее Маресьеве, Николае Гастелло, Зине Портновой, а также героических поступках молодой гвардии, юных защитников Вани Андрианова, Саши Круглякова, Миши Богданова и многих других.

Школьники под руководством своих учителей подготовили для гостей интересные доклады об исторических фактах Сталинградской битвы.

Завершились уроки просмотром документального фильма об истории Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Южный военный округ
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