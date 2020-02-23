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23.02.2020 (11:45)

В Ростове-на-Дону офицеры штаба ЮВО возложили цветы на мемориальном комплексе «Город воинской славы»

В Ростове-на-Дону в честь Дня защитника Отечества военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) во главе с командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым возложили цветы к мемориальному комплексу «Город воинской славы» на площади Воинской Славы.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и Вооруженных Сил РФ, руководство Ростовской области, представители общественных организаций, а также юнармейцы и жители города.

Возложение завершилось торжественным прохождением военнослужащих роты почетного караула и оркестра штаба ЮВО.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли и в других воинских частях и гарнизонах ЮВО, дислоцированных в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах.

6 мая 2010 состоялось официальное открытие мемориального комплекса «Город воинской славы», ставшее одним из самых масштабных мероприятий в преддверии 65 годовщины Победы. Почетное звание «Город воинской славы» Ростов-на-Дону получил в соответствии с Указом президента РФ в мае 2008 г. «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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