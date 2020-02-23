23.02.2020 (11:47)
В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО почтил память погибших защитников
Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев почтил память военнослужащих, погибших за свободу и независимость Отечества.
Командующий войсками ЗВО, офицеры штаба округа, руководители военных вузов, военнослужащие соединений и воинских частей гарнизона вместе с ветеранами и жителями города возложили цветы к мемориалу «Героическим защитникам Ленинграда». Воинские почести отдала рота почётного караула Западного военного округа.
В ходе встречи с ветеранами генерал-полковник Александр Журавлев рассказал о поступлении новейших образцов вооружения в воинские части и ходе боевой подготовки войск округа.
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