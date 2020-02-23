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23.02.2020 (11:05)

Офицеры штаба 49 армии ЮВО в Ставрополе почтили память павших воинов

В Ставрополе в День защитника Отечества военнослужащие штаба 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечная Слава».

В мероприятии приняли участие командующий объединением генерал-лейтенант М.Зусько, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и Вооруженных Сил РФ, руководство города и края, представители общественных организаций и жители города.

Торжества, посвященные Дню защитника Отечества, прошли и в других воинских частях, дислоцированных в Ставропольском крае, на Кубани, в Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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