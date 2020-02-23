23.02.2020 (11:05)

Офицеры штаба 49 армии ЮВО в Ставрополе почтили память павших воинов

В Ставрополе в День защитника Отечества военнослужащие штаба 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечная Слава».

В мероприятии приняли участие командующий объединением генерал-лейтенант М.Зусько, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и Вооруженных Сил РФ, руководство города и края, представители общественных организаций и жители города.

Торжества, посвященные Дню защитника Отечества, прошли и в других воинских частях, дислоцированных в Ставропольском крае, на Кубани, в Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице