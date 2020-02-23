23.02.2020 (11:01)
В Армении военнослужащие ЮВО отпраздновали День защитника Отечества
В Гюмрийском военном гарнизоне военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества.
В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, сотрудники силовых структур России и Армении, представители дипломатического корпуса, российских общественных организаций, духовенства, администрации г. Гюмри и Ширакской области.
На мемориальном комплексе воинской славы соединения командир военной базы полковник Николай Мартынюк поздравил военнослужащих, членов их семей и гостей с праздником.
Более 200 военнослужащих, отличившихся в 2019-2020 гг., были поощрены благодарственными письмами, почетными грамотами.
В память о погибших защитниках Отечества к Вечному огню на мемориале «Мать Армения», к стелам «Воинам-зенитчикам», «Героям-танкистам» участники мероприятия возложили венки и цветы.
В клубе гарнизонного Дома офицеров состоялся праздничный концерт с участием военных музыкальных коллективов.