23.02.2020 (11:01)

В Армении военнослужащие ЮВО отпраздновали День защитника Отечества

В Гюмрийском военном гарнизоне военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества.

В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, сотрудники силовых структур России и Армении, представители дипломатического корпуса, российских общественных организаций, духовенства, администрации г. Гюмри и Ширакской области.

На мемориальном комплексе воинской славы соединения командир военной базы полковник Николай Мартынюк поздравил военнослужащих, членов их семей и гостей с праздником.

Более 200 военнослужащих, отличившихся в 2019-2020 гг., были поощрены благодарственными письмами, почетными грамотами.

В память о погибших защитниках Отечества к Вечному огню на мемориале «Мать Армения», к стелам «Воинам-зенитчикам», «Героям-танкистам» участники мероприятия возложили венки и цветы.

В клубе гарнизонного Дома офицеров состоялся праздничный концерт с участием военных музыкальных коллективов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице