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23.02.2020 (11:30)

Более 30 военнослужащих ЦВО получили государственные награды

32 военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручили государственные и ведомственные награды.

На торжественном собрании, прошедшем в окружном доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге, начальник штаба военного округа Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Теплинский вручил ряд государственных и ведомственных наград. Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», Суворова, Жукова были удостоены офицеры управлений штаба военного округа, объединения ВВС и ПВО ЦВО.

Военнослужащие и гражданский персонал отделения физической подготовки ЦВО были отмечены почетным званием «Заслуженного работника физической культуры» и грамотой от президента Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Награждения
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