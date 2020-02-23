23.02.2020 (11:29)
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с концертом посвящённым Дню защитника Отечества на авиабазе Хмеймим
Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) выступили с праздничной концертной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
В ходе концерта ансамбль исполнил известные музыкальные произведения советских и российских поэтов и композиторов, посвященные армии и флоту, а также современные вокальные и хореографические композиции.
Специально для этого выступления ансамблем ЧФ подготовлены номера к 75-летию Великой Победы, отражающие вклад разных народов Советского Союза в победу над фашизмом.
Военнослужащие российской авиабазы тепло встретили флотских артистов, особых аплодисментов были удостоены традиционные военно-морские композиции.
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