23.02.2020 (10:15)

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона чествовали Заслуженного работника культуры Российской Федерации Галину Аулову

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялось чествование «Заслуженного работника культуры Российской Федерации», методиста Дома офицеров, Галины Ауловой по случаю 45-летнего юбилея ее трудовой деятельности в учреждении культуры и искусства Министерства обороны.

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялось чествование «Заслуженного работника культуры Российской Федерации», методиста Дома офицеров, Галины Ауловой по случаю 45-летнего юбилея ее трудовой деятельности в учреждении культуры и искусства Министерства обороны.

Ровно 45 лет назад, 21 февраля 1975 года, Галина Ивановна Аулова, начала свою трудовую деятельность в должности инструктора культурно-художественной работы в Окружном Доме офицеров СибВО. На плечи, тогда еще совсем юной девушки, сразу легло много обязанностей: кружки, экскурсии, концерты и вечера – во все нужно было вложить душу и приложить немало усилий, чтобы заинтересовать аудиторию. С этой задачей Галина Ивановна справилась, все ее культурно-досуговые мероприятия проходили с аншлагом, ведь она из той категории людей, которые просто влюблены в свою работу. «Галина Ивановна действительно профессионал своего дела. Она всегда в гуще общественной жизни и постоянно совершенствует свое творческое мастерство. За время работы неоднократно поощрялась грамотами и ценными подарками Министра обороны Российской Федерации, Главнокомандующего Сухопутных войск, всех наград не перечесть», - отметил начальник Дома офицеров Юрий Голов.

Большой вклад Галина Аулова внесла в развитие ветеранского движения. С 1975 года она член совета Клуба фронтовых встреч «Сибирячка», где долгие годы работает в тесном сотрудничестве с замечательными женщинами, участницами Великой Отечественной войны, о которых написала книгу «Живая память времени».

За время работы в Доме офицеров Галина Аулова стала настоящим профессионалом своего дела и полностью посвятила себя служению военной культуре.

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