23.02.2020 (10:14)

В Мордовии 100 юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии»

В Доме культуры Ардатовского района Республики Мордовии состоялась торжественная церемония вступления 100 лучших учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественная церемония приурочена ко Дню защитника Отечества.

Юнармейцы произнесли клятвенные слова, им вручили нагрудные знаки отличия, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступил ветеран Вооруженных сил Алексей Тюркин. Он вручил юнармейскому отряду штандарт - флаг Юнармии.

Юнармейское движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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