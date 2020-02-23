23.02.2020 (10:17)

Годовщину со дня рождения Героя Советского союза Григория Бахчиванджи отметили в Екатеринбурге

Торжественный митинг, посвященный 111-й годовщине со дня рождения Героя Советского союза, летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, состоялся в Екатеринбурге.

Военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа, участники юнармейского движения, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в рамках торжественного мероприятия возложили венки и цветы к памятнику героя.

«Мы сегодня чествуем годовщину рождения великого человека, в 43 году он разогнал свой истребитель до скорости более 900 км/ч, на тот момент это было сопоставимо с полетом в космос Юрия Алексеевича Гагарина, все это было неизведанным», - подчеркнул командир отдельного транспортного смешанного авиационного полка полковник Константин Малышев.

Герой Советского союза, летчик-испытатель капитан Григорий Бахчиванджи в 1941 году добровольно ушел на фронт. Участвовал в обороне Москвы. Совершил 65 боевых вылетов на самолёте МиГ-3, провёл 26 воздушных боёв. Сбил лично 2 вражеских самолёта и 3 в группе. После чего был откомандирован на базу НИИ ВВС в город Свердловск для испытания первого реактивного истребителя БИ-1. 15 мая 1942 года лётчик выполнил первый полёт на БИ-1 с работающим жидкостным ракетным двигателем. Через год 27 марта 1943 года во время очередного испытательного полёта летчик впервые разогнал истребитель до границы звукового барьера.

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